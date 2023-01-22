«Невозможно просто взять Украину и перенести её в Северную Америку». Можно ли было избежать СВО?

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
По мнению некоторых экспертов, в целом ситуация, которая сложилась в Украине, для Российской Федерации это была ловушка, которую эффективно реализовал Запад. Как вы считаете, можно было бы не допустить того, что сегодня мы имеем?
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Такое военное столкновение, которое я с трагедией наблюдаю, будучи по убеждениям христианским пацифистом, вовсе не было неизбежным. Напомню, что Украина получила независимость по согласованию с Россией, вовсе не в результате революции или гражданской войны, или национально-освободительной войны. Совершенно мирно произошло обретение Украиной независимости. Мы договорились обо всем, в принципе. Мы договорились тогда, кстати, в 1991 году, и относительно Крыма, что мы воевать по его поводу не собираемся. Был мир в обмен на широкую автономию. Мы договорились по черноморскому флоту, заключив долгосрочное соглашение об аренде военной базы, последовательно развивались совершенно нормальные отношения.
Ничто не предвещало войны и не толкало нас к войне. Пока в 2007 году блок НАТО вдруг не решил, что он будет поглощать Украину и Грузию. Вот до этого момента. И даже после 2007 года, даже после этого, напомню, еще в 2010-м, в 2011 году у нас было стратегическое партнерство с Евросоюзом. Мы готовились к отмене виз с Евросоюзом, вели переговоры об этом. У нас была программа «Партнерство ради мира» с НАТО, мы совместные учения проводили. То есть никакой подготовки многолетней к войне со стороны России все это время не велось. И откуда война возникла? Действительно, она была совершенно искусственно привнесена в наши отношения. Действительно, состояние войны противоестественно для русского и украинского народов. И наоборот, совершенно естественно, что не всем украинцам нравится идея воевать до конца, до предела, до, как говорится, уничтожения и расчленения России, как многими радикалами сейчас произносится.
Надежда Сасс:
Только их голоса никто не слышит. И нет возможности даже.
Сергей Станкевич:
Этого не будет никогда. И никто и никогда не может воевать с историей и географией одновременно. Невозможно просто взять Украину и перенести ее в Северную Америку, разместив ее в комфортное для кого-то пространство между Канадой и Соединенными Штатами Америки. Украина там, где она есть. И ей придется веками еще жить рядом с Россией и строить с ней отношения обязательно. На условиях мирного, взаимно уважительного существования таким образом, чтобы с территории Украины никогда никаких угроз смертельных для России не возникало. Для этого есть все условия и для этого сейчас необходимо, чтобы трезвые голоса звучали и внутри Украины, и, очень важно, чтобы в Европе тоже появилась своя европейская партия мира.
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