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«Невозможно просто взять Украину и перенести её в Северную Америку». Можно ли было избежать СВО?

22 января 2023 18:42
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Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

«Невозможно просто взять Украину и перенести её в Северную Америку». Можно ли было избежать СВО?-1

Надежда Сасс, ведущая:
По мнению некоторых экспертов, в целом ситуация, которая сложилась в Украине, для Российской Федерации это была ловушка, которую эффективно реализовал Запад. Как вы считаете, можно было бы не допустить того, что сегодня мы имеем?

«Невозможно просто взять Украину и перенести её в Северную Америку». Можно ли было избежать СВО?-4

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Такое военное столкновение, которое я с трагедией наблюдаю, будучи по убеждениям христианским пацифистом, вовсе не было неизбежным. Напомню, что Украина получила независимость по согласованию с Россией, вовсе не в результате революции или гражданской войны, или национально-освободительной войны. Совершенно мирно произошло обретение Украиной независимости. Мы договорились обо всем, в принципе. Мы договорились тогда, кстати, в 1991 году, и относительно Крыма, что мы воевать по его поводу не собираемся. Был мир в обмен на широкую автономию. Мы договорились по черноморскому флоту, заключив долгосрочное соглашение об аренде военной базы, последовательно развивались совершенно нормальные отношения.

Ничто не предвещало войны и не толкало нас к войне. Пока в 2007 году блок НАТО вдруг не решил, что он будет поглощать Украину и Грузию. Вот до этого момента. И даже после 2007 года, даже после этого, напомню, еще в 2010-м, в 2011 году у нас было стратегическое партнерство с Евросоюзом. Мы готовились к отмене виз с Евросоюзом, вели переговоры об этом. У нас была программа «Партнерство ради мира» с НАТО, мы совместные учения проводили. То есть никакой подготовки многолетней к войне со стороны России все это время не велось. И откуда война возникла? Действительно, она была совершенно искусственно привнесена в наши отношения. Действительно, состояние войны противоестественно для русского и украинского народов. И наоборот, совершенно естественно, что не всем украинцам нравится идея воевать до конца, до предела, до, как говорится, уничтожения и расчленения России, как многими радикалами сейчас произносится.

«Невозможно просто взять Украину и перенести её в Северную Америку». Можно ли было избежать СВО?-7

Надежда Сасс:
Только их голоса никто не слышит. И нет возможности даже.

Сергей Станкевич:
Этого не будет никогда. И никто и никогда не может воевать с историей и географией одновременно. Невозможно просто взять Украину и перенести ее в Северную Америку, разместив ее в комфортное для кого-то пространство между Канадой и Соединенными Штатами Америки. Украина там, где она есть. И ей придется веками еще жить рядом с Россией и строить с ней отношения обязательно. На условиях мирного, взаимно уважительного существования таким образом, чтобы с территории Украины никогда никаких угроз смертельных для России не возникало. Для этого есть все условия и для этого сейчас необходимо, чтобы трезвые голоса звучали и внутри Украины, и, очень важно, чтобы в Европе тоже появилась своя европейская партия мира.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Сергей Станкевич # Фотофакт

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