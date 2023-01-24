«Мы из него в головах лепили президента мира». Как поменялось отношение украинцев к Зеленскому?

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Я хотел бы поблагодарить своих белорусских коллег за все то, что делается, чтобы в Украине был мир. Мы все помним, как в одном из своих интервью Президент Беларуси говорил, что у него есть украинские корни, для него это во многом близкий народ. В нынешних условиях колоссально важно наличие визионерства, то есть наличие способности мыслить на годы вперед, не быть пластилином, как у нас актер, стоящий во главе государства, который удобный пластилин в чужих руках. Из него можно слепить что угодно. Мы из него в свое время в головах лепили президента мира, Запад из него слепил быстро президента войны. Он и ту роль играл достаточно убедительно, и эту. Во что верить, никто не знает. Но есть политики, включительно с Президентом Беларуси, которые прекрасно понимают, что они должны думать не о том, что сегодня и завтра, а о том, что будет через годы. И в этом смысле даже прошедшая встреча с Лавровым, когда прозвучал тезис, что речь идет о том, чтобы в долгосрочной перспективе Украина не была источником угроз для Беларуси и России, это очень важный сигнал. Если в Украине и Киеве у кого-то есть еще здравый смысл, они должны прекрасно понимать, что даже самый консервативный сценарий, при котором более-менее остается как есть, есть один базисный момент: Украина не может быть членом военно-политического блока враждебного Беларуси и России. Иначе не только Россия, но и Беларусь будет вынуждена предпринимать все необходимые усилия во всех плоскостях, чтобы этого не допустить. Если в Украине хотят это слышать и не хотят получить еще 1 000 километров линии фронта, они должны об этом сегодня задуматься.