Гайдукевич: «Украина не в состоянии принимать решения ни о мире, ни о переговорах»

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Авторитарные тенденции в Украине начали усиливаться еще несколько лет назад. Причем многие эксперты связывают это с президентством Владимира Зеленского. Начиная с 2019 года, украинский лидер и его команда монополизировали власть, подчинив себе все ее структуры. А закон об олигархах и коррупционная политика лишь попытка ограничить влияние богатейших людей Украины на СМИ и политику. Что в конечном результате стало инструментом власти в борьбе с оппозицией.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Украина без сомнений и лишней скромности является лидером демократических преобразований в регионе. Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии.

На фоне боевых действий все свои решения киевский режим объясняет «особым положением». Именно с такой риторикой Владимир Зеленский начал настоящую войну против оппозиции. В стране были запрещены 11 политических партий, включая «Оппозиционную платформу – За жизнь». Все это сопровождалось многочисленными попытками дискредитировать своих оппонентов, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Тем самым убрав с политического поля неугодные мнения.

Контролировать необходимо не только людей, но и бюджет. Ведь чем больше длится военный конфликт, тем больше миллиардов международной помощи поступают в Украину. В связи с этим киевский режим старается отодвинуть местных лидеров на второй план, чтобы сохранить собственный контроль над деньгами и ослабить любых возможных политических соперников.

Владислав Атрошенко, экс-мэр Чернигова:

Многоуважаемый господин президент! Сегодня меня, мэра, ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове.

Еще больше разногласий внутри страны возникло после перестановок в кабмине. Тогда от должности отстранили главу службы безопасности Украины и генерального прокурора. Параллельно началось широкомасштабное расследование по делу о государственной измене и коллаборационизме.

Особое место в авторитарной Украине занимает цензура. Вместо множества частных каналов украинцы видят, по сути, только один телевизионный продукт – телемарафон «Единые новости».

Наталья Лигачева, медиаэксперт, руководитель украинского интернет-издания «Детектор медиа»:

По всем телеканалам практически показывают одну и ту же информацию, и она не всегда соответствует все-таки тем реалиям, которые видят люди у себя под домом или в своем городе.

Критикует телемарафон и Евросоюз. Так, посол Германии в Украине заявила, что представители стран Запада давно непублично обсуждают с украинской властью необходимость перейти «на более открытый простор» в плане телеэфира. Однако, по мнению экспертов, киевский режим не готов отказаться от долгожданного контроля над телевидением.

Надежда Сасс, ведущая:

Авторитарные тенденции: цензура, разгром оппозиции. Я думаю, многие украинцы, голосовавшие за господина Зеленского, не такой хотели бы видеть Украину. И дело даже не в сегодняшней ситуации, которая связана с боевыми действиями, потому как определенные тенденции уже просматривались и в первый год его президентства. Скажите, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в нынешней украинской власти, потому что в какой-то момент вся оппозиция, которая была представлена и «Оппозиционной платформой – За жизнь», и тем же блоком Петра Порошенко, и Юлией Тимошенко – все испарились. Либо же объединились перед лицом общего врага. Так ли это на самом деле?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Все не так. На самом деле, трагедия нынешней украинской власти, трагедия Украины – это как раз потеря суверенитета и независимости этой страны. Беда этой власти – это ее полная зависимость, несамостоятельность, невозможность принять решения. И это началось не сейчас, не только с момента начала Россией специальной военной операции. Мы видели это и несколько лет назад. Трудно себе представить, например, в Беларуси (я белорусский политик, белорус), чтобы нашему Президенту позвонили из Белого дома из США и сказали: этого генпрокурора быть не должно. Мы же прекрасно помним историю, как Байден недавно хвастался, что он прилетал в Киев на три часа, чтобы снять какого-то чиновника. То есть Украина не в состоянии принимать решения ни о мире, ни о переговорах, ни о каких-то других вопросах. Это трагедия. Из этого вытекает и все остальное: и война, и продолжение боевых действий, и ситуация в экономике. Потому что за эти последние 8-10 лет распродано все. И куда распродано? Не украинскому народу! Я бы очень хотел, чтобы владельцами земли, фабрик, предприятий стали украинцы. Но это неправда. К сожалению, стали владеть люди за рубежом. И от этого опять это вытекает.