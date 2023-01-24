Военный вертолёт разбился в Алжире – три человека погибли

Новости Алжира. Три человека погибли при крушении военного вертолета на севере Алжира. По сообщению Министерства обороны страны, он совершал плановый тренировочный полет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На земле жертв и разрушений нет, так как летательный аппарат рухнул на фермерское поле. По какой причине произошла катастрофа, пока неизвестно. Это предстоит выяснить следователям. Специалисты уже приступили к расследованию.