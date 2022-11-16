«Много людей с религиозными девиациями». Кто на самом деле воюет в Украине?

Андрей Лазуткин, политолог:

Там очень много людей с разного рода религиозными девиациями, это не просто нацисты, как в прошлую войну, которые с нами воевали. Это общество, которое раздроблено на небольшие, но очень агрессивные экстремистские диалоги. И вот это авангард того, кто воюет сегодня в Украине. Что этому может Россия противопоставить? Вот у вас есть мужик 40 лет, который мобилизован, есть срочник 20 лет, который матрос на флоте где-нибудь, есть днровцы, которые самые мотивированные, которые уже 8 лет воюют, которым ничего не надо объяснять, есть ЧВК «Вагнер», наемники, которые псы войны. Они сами говорят, что нам без разницы, где воевать, мы воюем, потому что это наша профессия. Есть кадровые офицеры разведки и других структур. Чем их всех объединить?

В России единственной и одной идеологии нет. Очень много на Майдане и в первые годы АТО было протестантов в Украине, то есть они там были капелланами в частях, просто участвовали. Были еще и униаты. То есть очень интересно. Посмотрите, как менялась эта религиозная картина, за счет сокращения базы православного населения они наращивали базу этих нетрадиционных религий, в том числе для Украины. Это вопросы очень интересные. Понятно, что в небольшом интервью это все не отразить, но то, что война – это горнило, которое все очистит, но говорят еще и другое, что погибнут все лучшие, останется все худшее. Так бывает на войнах. Главное, чтобы не остались те, кто в тылах, шкурники, кто отсиделся.

Читайте также:

«Это был огонь по своим». Спустя год после боёв на польской границе политолог рассказал, что там происходило

Лазуткин: американцы сегодня понимают, что завтра бешеная собака может просто не остановиться

«В интересах Польши и Украины объявить ракету российской». Как на самом деле работает украинское ПВО?