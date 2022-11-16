«В интересах Польши и Украины объявить ракету российской». Как на самом деле работает украинское ПВО?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий.

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему украинское ПВО вообще работает, идет девятый месяц операции, а они что-то еще сбивают? Дело в том, что там очень хитрая система. Обычно, когда ПВО работает, у них есть радар, он работает на излучение, по этим радарам ПВО пеленгуется, уничтожается. Так было принято раньше действовать. Сегодня украинцы свое ПВО отключают, они пользуются американской спутниковой разведкой, разведкой технической самолетов. Когда, например, они засекают наши ракеты, что летят российские самолеты, они это ПВО включают, отрабатывают и снова отключают. То есть оно работает очень непродолжительный период. Как бы его нет, но когда надо, с помощью американцев оно поднимается, включается. То есть этот удар по Польше не мог быть спонтанной ошибкой. Если даже пвошники ошиблись, это было все в естественной связке с американцами. Когда они сбивают наши самолеты или ракеты, они получают от американцев наводку, что и куда летит. И дальше уже начинают работать. Поэтому это не может быть только украинский какой-то косяк, о котором бы американцы еще не знали. Григорий Азаренок, СТВ:

И второе, мы должны сказать, что не сработало польское ПВО, которое тоже на ручном управлении американцев в большей степени. И все это в контексте саммита G20.

Андрей Лазуткин:

Да, скорее всего, там созданы целые районы, как управляется ПВО, воздушная разведка. Думаю, американцы это все отрабатывали, какие-то варианты внештатных ситуаций, что надо делать. Конечно, С-300 – это старое вооружение, еще советское. Не так много было у Украины этих комплексов. Как видим, они там до сих пор есть, что-то свозили из Восточной Европы, что-то есть и свое. Это оружие оборонительное, не наступательное. Когда его там обнаружили, было понятно, что это не российская ракета, сразу. Потому что и расстояние большое – 500-600 километров, дальность С-300. Понятно, что Россия не могла бы его запустить даже со своей территории. Было сразу ясно, но начали ситуацию пытаться немного выруливать. Это ж понятно – из-за российского авианалета, ракетного налета. Поэтому они применили ПВО. Все равно русские виноваты, Россия несет ответственность за это дело. Но если вы видели, что было на G20, лидеры стран НАТО очень скептично на это все посмотрели. Конечно, им это все не понравилось. Получается, что раньше они просто поставляли оружие, это было их обязанностью перед американцами. Сегодня уже встал вопрос, а если завтра из этой зоны конфликта к вам что-то прилетит? Это получается расширение эскалации. Вы, Григорий, правильно сказали, что, возможно, это некая проверка реакции именно стран НАТО. Есть эта война в определенном коридоре, которая ведется уже 9 месяцев. Вот мы делаем это, а это не делаем. А тут попробуем немного расширить границу дозволенного. А если еще отсюда прилетит какая-то ракета, как Польша отреагирует? Судя по тому, что начала исполнять Польша, они пытались еще все это свалить на Россию, найти повод для эскалации. То же самое делала Украина. Григорий Азаренок:

Вот сейчас приходят новости, Зеленский: «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар». Ты можешь не сомневаться, но твой хозяин дед Бидон, глава НАТО Столтенберг, они сегодня все четко сказали.