Лазуткин: «Сбушники, как только начались боевые действия, побежали убивать, пытать, грабить»
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий.
Андрей Лазуткин, политолог:
Государство работает на устрашение, то есть там СБУ, их функция – это контрразведка, которая не ведет с вами беседы, а вам сразу пулю в голову, а потом где-то выбрасывают. Они работают максимально грязно, но, с их точки зрения, это, в общем-то, оправдано, целесообразно. Они подавили это протестное движение в Украине. Люди – это одно, но самое главное – это подавить организованные группы. Есть олигарх какой-нибудь – надо забрать у него все заправки, все активы, недвижимость, переделить собственность. А дальше начнут отваливаться люди, которые раньше были в корпоративной структуре. И то, что в Украине сегодня происходит, – централизация власти под Зеленского. Главный источник денег сегодня – это западные партнеры. Партнеры присылают деньги именно в Киев на армию, на спецслужбы, на экономику в том числе, и Зеленский их распределяет. То есть у олигархов сегодня таких денег нет.
Андрей Лазуткин:
Таким образом, получается, что в Украине один центр управления, это развязывает руки силовым структурам, но те же сбушники, недавно были сливы по Харьковской области, сняли начальника СБУ, где-то еще летом были разговоры, что за предательство, за российскую агентуру. Нет. Сбушники, как только начались боевые действия, побежали убивать, пытать, грабить, воровать машины, деньги... Это прекрасно характеризует украинские силовые структуры. Поэтому убить человека, где-то его закопать – даже никто не будет писать рапорт, что мы что-то нехорошее сделали. Это все в порядке вещей. Именно тактика террора и подавления привела к тому, что нет партизанов, которые что-то где-то делали бы. Что Россия делала? Тебя словили, вытолкали за границу, за периметр Херсонской области, и иди к своим. Если ты не лояльный, ты там что-то читаешь не то, как-то высказался. Вы знаете, так они делали на Запорожье, а сбушники тебя просто пристрелят без минимального следствия.
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