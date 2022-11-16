Лазуткин: «Сбушники, как только начались боевые действия, побежали убивать, пытать, грабить»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий.

Андрей Лазуткин, политолог:

Государство работает на устрашение, то есть там СБУ, их функция – это контрразведка, которая не ведет с вами беседы, а вам сразу пулю в голову, а потом где-то выбрасывают. Они работают максимально грязно, но, с их точки зрения, это, в общем-то, оправдано, целесообразно. Они подавили это протестное движение в Украине. Люди – это одно, но самое главное – это подавить организованные группы. Есть олигарх какой-нибудь – надо забрать у него все заправки, все активы, недвижимость, переделить собственность. А дальше начнут отваливаться люди, которые раньше были в корпоративной структуре. И то, что в Украине сегодня происходит, – централизация власти под Зеленского. Главный источник денег сегодня – это западные партнеры. Партнеры присылают деньги именно в Киев на армию, на спецслужбы, на экономику в том числе, и Зеленский их распределяет. То есть у олигархов сегодня таких денег нет.