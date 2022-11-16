Лазуткин: американцы сегодня понимают, что завтра бешеная собака может просто не остановиться

Андрей Лазуткин, политолог:

Американцы должны определить некий потолок, чего мы уже не делаем точно, в том числе для своих союзников, и в этом потолке всех держать: и поляков, и прибалтов, и своих украинских друзей. Изначально главной проблемой была, когда начали украинскую силовую составляющую и силовую структуру переформатировать, их неуправляемость, они создавались на основе активистов Майдана, потом добробатов, потом появились батальоны, которых олигархи финансировали, но оно все действовало вразнобой. И американцы сегодня понимают, что завтра бешеная собака может просто не остановиться, даже если они о чем-то договорятся с русскими, то они попрут дальше, например, условно, на Крым. И вокруг этого идет некий торг: что можно делать, а что нельзя делать. Конечно, все это не публично. Мы можем предположить, какие условия Россия выставляет, что американцы хотят, но в интересах Украины сегодня продолжать воевать. Это и деньги, и престиж Зеленского, то есть ему еще надо переизбраться.

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