Лазуткин: помните, что в 2020 году предлагала нам Тихановская? Задача была сломать систему

Андрей Лазуткин, политолог:

Посмотрите на Украину: на Майдане одни победили, а воюет, по факту, Зеленский, то есть совсем другой человек, который к Майдану не имел отношения. Когда власть падает, ее начинают очень легко комбинировать, менять, и американцы собрали бы под себя команду, которая им была бы нужна: более жесткая, менее жесткая, она была бы силовая, не силовая. Помните, что в 2020 году предлагала нам дорогая Тихановская? Новые выборы, то есть должна была прийти, может, другая фигура. В принципе, задача была сломать систему, а не прийти к власти и построить там нацистское государство. Это все потом делается. Сначала нужно некое переходное правительство, потом еще какое-то, и постепенно планка падает – и вот все эти уроды у власти. Но не сразу. Даже Украине понадобилось 8 лет, чтобы открыто убивать оппозиционеров, пытать людей. Они тоже это делали во время АТО, но делали на ограниченной территории, например. Бузину убили, но пытались изобразить какой-то суд, правда, так и не осудили тех убийц, но пытались изображать какую-то законность. Сегодня нет и этого. Демонтаж государственной системы, который в Украине и так был слабее, занял 8 лет. В Беларуси государственная система сильнее все-таки, даже во время 1990-х годов ее не удалось до конца сломать, на этом потом наш Президент еще и выезжал, то есть он как-то собрал под себя остатки государственников. Они потом за него голосовали. Наверное, в Украине уже и собирать нечего.

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