«Это был огонь по своим». Спустя год после боёв на польской границе политолог рассказал, что там происходило

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий. Григорий Азаренок, СТВ:

Именно тогда они подогнали танки, самолеты. Казалось бы, бред какой-то – для борьбы с беженцами и танки, и самолеты. А сейчас мы понимаем, для чего это все.

Андрей Лазуткин, политолог:

И тогда, и сейчас они применяют тактику устрашения. Забора у них еще не было, надо было просто показать мигрантам, что здесь опасно, что здесь вы не пройдете. Как это сделать? Вот вы собрали спецсредства на одном участке, в погранпереходе, и туда надо подтянуть людей, чтобы по ним направленно ударить. Не распылять их по 100-200 километрам границы, а в одном месте. И таким образом они провели эту провокацию. Вы правильно сказали, что по польской инициативе их сначала сконцентрировали у погранперехода, вы видели, как они плотно стояли, а потом по этой плотной массе применили водомет. Причем даже если вас обольют водой на такой температуре (там было +2 или +3 градуса), то поверьте, что это нехорошо, когда это будет загонка какая-то, понятно, что это все очень плохо переносится, особенно на такой местности, где скрыться негде. Люди как в поле находились. Поэтому, конечно, это жестоко было.