«Это был огонь по своим». Спустя год после боёв на польской границе политолог рассказал, что там происходило
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий.
Григорий Азаренок, СТВ:
Именно тогда они подогнали танки, самолеты. Казалось бы, бред какой-то – для борьбы с беженцами и танки, и самолеты. А сейчас мы понимаем, для чего это все.
Андрей Лазуткин, политолог:
И тогда, и сейчас они применяют тактику устрашения. Забора у них еще не было, надо было просто показать мигрантам, что здесь опасно, что здесь вы не пройдете. Как это сделать? Вот вы собрали спецсредства на одном участке, в погранпереходе, и туда надо подтянуть людей, чтобы по ним направленно ударить. Не распылять их по 100-200 километрам границы, а в одном месте. И таким образом они провели эту провокацию. Вы правильно сказали, что по польской инициативе их сначала сконцентрировали у погранперехода, вы видели, как они плотно стояли, а потом по этой плотной массе применили водомет. Причем даже если вас обольют водой на такой температуре (там было +2 или +3 градуса), то поверьте, что это нехорошо, когда это будет загонка какая-то, понятно, что это все очень плохо переносится, особенно на такой местности, где скрыться негде. Люди как в поле находились. Поэтому, конечно, это жестоко было.
Андрей Лазуткин:
Но что самое забавное или ироничное в этом всем? Что эти люди, которые здесь проходили, были в основном граждане Ирака. Причем какой национальности этнической? Это были курды, а они были самой прозападной частью общества. Их сначала спасали от Саддама Хусейна, потом их спасали от Ассада, теперь их спасают от турков. Именно под курдами находятся американские базы, которые сегодня расположены на территории Сирии. Американцы их поддерживали, а они по американским каналам получают какие-то визы, уезжают, стараются выехать на Запад к своим родственникам. Получается, этих же прозападных курдов поливают на польской границе из водометов поляки, тоже союзники США. Может быть, мы на это не очень акцентировали в то время, но сегодня уже можно открыто об этом говорить. Это был огонь по своим. Люди к нам приехали, мы же не можем им отказать в таком замечательном праве, как попасть в прекрасную Польшу. Пожалуйста – штурмуйте границу. Собственно, они это и делали, потому что отговаривать их – это тоже не наша работа.
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