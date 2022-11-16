Тарифы на отопление в Словакии могут вырасти на 600%

Новости Словакии. Тарифы на тепло в Словакии могут вырасти на невероятные 600 %. Об этом сообщил глава Управления по регулированию сетевых отраслей республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, сейчас рассматривается около 500 ценовых предложений от тепловых компаний, исходя из которых ситуация представляется все более безвыходной. Критическое положение со стоимостью ресурсов складывается фактически в каждом из 800 районов страны, куда подается централизованное отопление.