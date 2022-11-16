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Тарифы на отопление в Словакии могут вырасти на 600%

16 ноября 2022 19:35
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Новости Словакии. Тарифы на тепло в Словакии могут вырасти на невероятные 600 %. Об этом сообщил глава Управления по регулированию сетевых отраслей республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тарифы на отопление в Словакии могут вырасти на 600%-1

По его словам, сейчас рассматривается около 500 ценовых предложений от тепловых компаний, исходя из которых ситуация представляется все более безвыходной. Критическое положение со стоимостью ресурсов складывается фактически в каждом из 800 районов страны, куда подается централизованное отопление.  

# Экономический кризис # Новости Словакии # Фотофакт

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