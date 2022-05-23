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Межевич: с поляками трудно, но они не совсем идиоты. Они понимают, что в Западной Беларуси их никто не ждёт

23 мая 2022 18:22
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Об импортозамещении в Союзном государстве, давлении со стороны Запада, которое, к слову, стало дополнительным толчком к собственному развитию, а также о вопросах безопасности. Эти темы 23 мая были во внимании Александра Лукашенко и Владимира Путина во время переговоров в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их официальная часть длилась практически пять часов. Кстати, о встрече лидеры договорились на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.  

Просчитать наперед параметры собственной безопасности – шаг необходимый, учитывая геополитический расклад. Однако с белорусским лидером экспертное сообщество солидарно: повергнуть в панику Союзное государство своими национальными амбициями прибалты смогут едва ли.  

Межевич: с поляками трудно, но они не совсем идиоты. Они понимают, что в Западной Беларуси их никто не ждёт-1

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Конечно, с поляками трудно, но они не совсем идиоты. Они прекрасно понимают, что в Западной Беларуси их никто не ждет, кроме, разумеется, военных. Я уверен, что в этом случае и население. И эта прогулка закончится быстро. Я уверен, что военный аспект, скажем прямо, не последний среди обсуждаемых. И слово «Польша» не только в нашем эфире звучит, но и в разговорах двух президентов и до еды, и во время еды, и после еды.  

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# Международная политика # Николай Межевич # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ксения Худолей # Фотофакт

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