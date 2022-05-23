Лукашенко: «Рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили»

Экономика в России и Союзном государстве неожиданно интенсивно укрепляется. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 мая во время двусторонних переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономика в России и Союзном государстве неожиданно интенсивно укрепляется. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 мая во время двусторонних переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полноформатная встреча лидеров была запланирована на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел на минувшей неделе в Москве. Как и ожидалось, президенты затронули вопросы белорусско-российского сотрудничества в экономике и сфере безопасности. В повестке также стратегия импортозамещения и развитие промышленных коопераций. Владимир Путин констатировал положительную динамику в экономике и рост товарооборота между нашими странами. Так, в 2021 году показатели достигли рекорда – свыше 38 миллиардов долларов. Интенсивность партнерства в рамках Союзного государства наверняка стала настоящим сюрпризом для западных оппонентов, отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Это для них неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. И они, Запад, сами не понимая того, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Мы определили, наши правительства по нашему поручению определили основные направления по импортозамещению. Даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется. Деньги совсем небольшие. Я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные. Ну, совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочего, на хорошее импортозамещение. Я уже не говорю по линии безопасности. Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности, по производству того, что нужно нашей совместной армии. Поэтому в экономике, действительно, спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, технологии. Ну, а что происходит там, они явно недооценили.
Наш Президент также выразил обеспокоенность военно-политической обстановкой в регионе. В частности, планами НАТО и Польши забрать Западную Украину, разделив страну на куски. При этом Североатлантический альянс продолжает концентрировать войска у наших рубежей. Потому обсудить сферу безопасности тет-а-тет – актуальная задача лидеров Беларуси и России.