Худшее состояние со времён Второй мировой войны. МВФ дал оценку мировой экономике

По мнению экспертов МВФ, она находится в худшем после Второй мировой войны состоянии. Это стало следствием нескольких факторов: пандемии коронавируса, украинского кризиса и изменения климата. Они привели к резкому росту инфляции, скачку цен на продукты и энергоносители. В МВФ считают, что оптимальным выходом из этого экономического пике может стать ослабление или полная отмена торговых ограничений. Тогда исчезнет товарный дефицит, подешевеют продукты и товары.

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