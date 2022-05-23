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Худшее состояние со времён Второй мировой войны. МВФ дал оценку мировой экономике

23 мая 2022 13:21
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Международный валютный фонд дал оценку положения нынешней мировой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Худшее состояние со времён Второй мировой войны. МВФ дал оценку мировой экономике-1

По мнению экспертов МВФ, она находится в худшем после Второй мировой войны состоянии. Это стало следствием нескольких факторов: пандемии коронавируса, украинского кризиса и изменения климата. Они привели к резкому росту инфляции, скачку цен на продукты и энергоносители. В МВФ считают, что оптимальным выходом из этого экономического пике может стать ослабление или полная отмена торговых ограничений. Тогда исчезнет товарный дефицит, подешевеют продукты и товары.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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