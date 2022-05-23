Худшее состояние со времён Второй мировой войны. МВФ дал оценку мировой экономике

Международный валютный фонд дал оценку положения нынешней мировой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный валютный фонд дал оценку положения нынешней мировой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению экспертов МВФ, она находится в худшем после Второй мировой войны состоянии. Это стало следствием нескольких факторов: пандемии коронавируса, украинского кризиса и изменения климата. Они привели к резкому росту инфляции, скачку цен на продукты и энергоносители. В МВФ считают, что оптимальным выходом из этого экономического пике может стать ослабление или полная отмена торговых ограничений. Тогда исчезнет товарный дефицит, подешевеют продукты и товары.
Читайте также:
Лукашенко в послании Гутерришу: «ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций»
Обратный эффект санкций. В Польше хлеб подорожал на 30%, а инфляция в Британии достигла максимума за 40 лет
Министр финансов Франции заявил, что инфляция стала главной проблемой страны