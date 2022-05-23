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ООН: сегодня приходится забирать еду у голодных, чтобы отдать голодающим

23 мая 2022 17:28
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36 стран рассчитывают на Россию и Украину для получения более половины своего импорта пшеницы. Об этом 23 мая заявили в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там опасаются, что ситуация с продовольственным, энергетическим и экономическим кризисами усугубится и приведет к еще большему росту цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения.

ООН: сегодня приходится забирать еду у голодных, чтобы отдать голодающим-1

По словам главы продовольственного обеспечения ООН Дэвида Бисли, сегодня и так приходится забирать еду у голодных, чтобы отдать голодающим. К слову, жителей Латвии уже призвали готовиться к резкому росту цен на отопление. К осени тепло может подорожать минимум в пять раз.

ООН: сегодня приходится забирать еду у голодных, чтобы отдать голодающим-4

Тяжелая обстановка сохраняется и в Литве. Сейчас страна занимает второе место после Эстонии по уровню инфляции в ЕС. Только продукты за год в среднем подорожали на 22 %. Неудивительно, что деньги у людей остаются лишь на базовые потребности: они экономят на одежде и отказываются от развлечений, оставляя сбережения лишь на самое необходимое.

Запасаться на будущее придется и жителям Чехии. Там продуктов на случай ЧС хватит лишь на полтора дня.

ООН: сегодня приходится забирать еду у голодных, чтобы отдать голодающим-7

Тем временем в США цены на бензин вновь обновили рекорды. Теперь галлон, что примерно 3,8 литра, стоит больше 4,5 доллара.

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# Экономический кризис # Дэвид Бисли # Фотофакт

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