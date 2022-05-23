ООН: сегодня приходится забирать еду у голодных, чтобы отдать голодающим

36 стран рассчитывают на Россию и Украину для получения более половины своего импорта пшеницы. Об этом 23 мая заявили в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там опасаются, что ситуация с продовольственным, энергетическим и экономическим кризисами усугубится и приведет к еще большему росту цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения.

По словам главы продовольственного обеспечения ООН Дэвида Бисли, сегодня и так приходится забирать еду у голодных, чтобы отдать голодающим. К слову, жителей Латвии уже призвали готовиться к резкому росту цен на отопление. К осени тепло может подорожать минимум в пять раз.

Тяжелая обстановка сохраняется и в Литве. Сейчас страна занимает второе место после Эстонии по уровню инфляции в ЕС. Только продукты за год в среднем подорожали на 22 %. Неудивительно, что деньги у людей остаются лишь на базовые потребности: они экономят на одежде и отказываются от развлечений, оставляя сбережения лишь на самое необходимое.

Запасаться на будущее придется и жителям Чехии. Там продуктов на случай ЧС хватит лишь на полтора дня.