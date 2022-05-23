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Не только рост цен, но и труднодоступность врачебной помощи. Поляки недовольны ситуацией в стране

23 мая 2022 16:38
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Новости Польши. Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа выполнять решение суда ЕС. Ранее Люксембург потребовал от Варшавы провести судебную реформу. В частности – распустить дисциплинарную палату Верховного суда Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако Варшава сочла это решение вмешательством во внутренние дела и категорически отказалась его исполнять. За это ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать 1 миллион евро. Сумма уже выросла до 160 миллионов.

Не только рост цен, но и труднодоступность врачебной помощи. Поляки недовольны ситуацией в стране-1

Происходящее крайне не вовремя. Люди и без того озадачены вопросами экономии. Поскольку в Польше сохраняется трудное положение из-за резкого роста цен. Причем сразу на все. Подорожали продукты питания, коммунальные и другие услуги. Особенно дорого сегодня болеть. Впрочем, в этом есть и другая проблема. Силы врачей брошены на помощь беженцам, а собственные граждане отошли на второй план.  

Не только рост цен, но и труднодоступность врачебной помощи. Поляки недовольны ситуацией в стране-4

Местные жители рассказали, что ждали врача несколько суток и вместо извинений получили грубое отношение. Не такое, как к приезжим – они, в отличие от поляков, могут попасть к доктору в любое время и без предварительной записи. Это вызывает осуждение местных жителей, которые теперь вынуждены решать не только экономические, но и социальные проблемы. Радикальные перемены могут произойти и в вопросах веры. Лидер оппозиции Дональд Туск пообещал отделить церковь от государства в случае своей победы на выборах. По его мнению, при нынешней власти священники превратились в госчиновников. Туск намерен это изменить, причем радикально. 

# Экономический кризис # Фотофакт

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