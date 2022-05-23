Не только рост цен, но и труднодоступность врачебной помощи. Поляки недовольны ситуацией в стране

Новости Польши. Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа выполнять решение суда ЕС. Ранее Люксембург потребовал от Варшавы провести судебную реформу. В частности – распустить дисциплинарную палату Верховного суда Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако Варшава сочла это решение вмешательством во внутренние дела и категорически отказалась его исполнять. За это ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать 1 миллион евро. Сумма уже выросла до 160 миллионов.