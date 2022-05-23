Путин: переход в торговле с нашими партнёрами на рубли даёт о себе знать

Новости Беларуси. Об импортозамещении в Союзном государстве, давлении со стороны Запада, которое, к слову, стало дополнительным толчком к собственному развитию, а также о вопросах безопасности. Эти темы 23 мая были во внимании Александра Лукашенко и Владимира Путина во время переговоров в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их официальная часть длилась практически пять часов. Кстати, о встрече лидеры договорились на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.

Что до самого главного, а именно «союзного фундамента», экономики, то у нее положительная динамика – товарооборот в 2021 году достиг рекорда – свыше 38 миллиардов долларов. Интенсивность партнерства в рамках Союзного государства наверняка стала настоящим сюрпризом для западных оппонентов – отметил Александр Лукашенко. Особенно когда громче стали звучать предложения об импортозамещении. Безусловно, говорили и о военно-политической обстановке в регионе. Понятно, что многое не для СМИ, как часто сам говорит Александр Лукашенко. Тему продолжит Ксения Худолей.

Встречу в Сочи без спешки и оглядки на расписание лидеры Беларуси и России спланировали на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел на минувшей неделе в Москве. Тогда поговорить без лишних глаз президентам удалось меньше часа – скромный формат для белорусско-российского диалога. Сегодня атмосфера для обстоятельного разговора куда более располагающая. Случайно или нет, но даже в дресс-коде президентов полная консолидация. Символизм при желании можно рассмотреть, например, в одинаковых галстуках. Впрочем, и без этого единство взглядов на актуальные вопросы очевидно. Сплоченные временем, а теперь уже и внешним прессингом Беларусь и Россия вопреки и наперекор строят планы. «Мы ухо востро держим». Лукашенко обеспокоен планами НАТО и Польши забрать Западную Украину. Подробнее здесь.

Владимир Путин, президент России:

Да, конечно, все непросто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. В целом эти усилия дают положительный эффект. Это отражается и на уровне товарооборота между нашими странами. В прошлом году был достигнут рекордный уровень – почти 38,5 миллиарда долларов. Кстати говоря, переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, тоже дает о себе знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили. Не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства, мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля. Лукашенко: «Рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили». Подробнее здесь.