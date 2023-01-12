«Люди искренне ненавидят Киев». Почему Донбасс не признаёт власть на Банковой?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вот они говорят: в России какие-то безумные фашисты, они взяли и напали. Съездите в Донецк, посмотрите. Это бывшие граждане Украины, ДНР, ЛНР. Они за что воюют? Их там что, заставляют воевать? Может, там какие-то политруки стоят сзади с автоматами? Ничего подобного, люди искренне ненавидят Киев. А почему, что там было, в этом Киеве, и как эта власть там оказалась? Почему сегодня, с одной стороны, здесь у нас ЛНР, ДНР, а с другой – палят абсолютно спокойно по жилым районам, детсадам, автобусам, по любым скоплениям людей, по своим же бывшим гражданам. Почему так получилось, это они так освобождают территорию или все-таки фашисты там?

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Беглые прогнозируют в Беларуси войну, а Лазуткин над этим смеется. Почему?