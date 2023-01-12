«Мы не находимся в состоянии войны». Должна ли Беларусь выплачивать репарации Украине?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Выплачивать репарации, платить и каяться, отдать свою территорию, отдать себя Западу, лишь бы наша ненависть к России восторжествовала. Что это за люди?
Андрей Лазуткин, политолог:
Даже когда была Вторая мировая война, надо сначала победить, а потом уже решать вопросы. До 1945 года смотрели, как территории обустроить, вопрос про деньги там не стоял вообще. Надо войну закончить, а потом выставлять Германии счета, они же забирали оборудование в основном, денег не было.
Григорий Азаренок:
У них то, что Россия проиграла, это общее место. Вам в палату № 6, вам в Новинки, вы психопаты, сумасшедшие.
Андрей Лазуткин:
Для того чтобы Беларусь платила какие-то репарации, надо сначала состояние войны с Украиной. Может, нам Украина войну объявила? Нет, мы не находимся в состоянии войны с ними. Начните хотя бы с этого. Если вы уже собираетесь какие-то деньги получать от нас. Это все забавно. И конечно, эти заявления от девочек и мальчиков. Вы кого-то представляете? Вы сидите в Польше, у многих польские карты, виды на жительство.
Григорий Азаренок:
Но самые больные до сих пор верят в 97 %.
Андрей Лазуткин:
Многие получат гражданство ЕС, если проживут лет пять в Польше. И вы нам будете рассказывать, что нам делать? Платить или не выплачивать репарации.
Григорий Азаренок:
И еще классическое от Наумчика, Зенона – народец не тот попался. И теперь мы должны заплатить. И они должны нас вовлечь в свою беду. Если вы оказались дебилами, сумасшедшими баранами, если вы шатались как идиоты, если вас заслуженно посадили по уголовным статьям в тюрьму, если вы сейчас бомжуете в Польше, Литве, если вас отправили пушечным мясом в Украину, при чем здесь белорусский народ? Белорусский народ не отвечает за вас. А они считают, что отвечает. Видите, с каким возмущением. Ему, видите ли, за шкирку хочется взять. За шкирку возьми тех, кто деньги ворует. Вы из офиса, который до бедных не доходит.
Андрей Лазуткин:
Парень так осуждает эту типа нормальную жизнь: человек ходит на работу, получает 500 долларов.
Григорий Азаренок:
Для них это быдлячество, обыденность. Как это у них? У снах юнацта свае мары шукаць. У них же и про нас песня есть: гэтыя быкі знаюць сваю праўду, ім ня трэба волі, цемры ім багата. Они такие эльфы, живут в светле, они уедут потом в свои райские кущи, а мы здесь орки и так далее.
Андрей Лазуткин:
Среди них много людей, которые по жизни не были обустроены: или случайные заработки, или нет работы, или какая-то мелкая преступность, или люди, которые работали в НКО. Это не то же самое, что ходить на работу и получать зарплату, там грантовый принцип. Вы что-то придумали, оторвали денег, отчитались, было много журналистов, пиарщиков. То есть это сектор, который начал приседать, в последние годы были проблемы с коммерцией, все это повылетало в трубу, люди оказались без работы, без денег. Почему бы просто не пойти и не попротестовать?
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