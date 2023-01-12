«Мы не находимся в состоянии войны». Должна ли Беларусь выплачивать репарации Украине?

Григорий Азаренок, СТВ: Выплачивать репарации, платить и каяться, отдать свою территорию, отдать себя Западу, лишь бы наша ненависть к России восторжествовала. Что это за люди?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Андрей Лазуткин, политолог:

Даже когда была Вторая мировая война, надо сначала победить, а потом уже решать вопросы. До 1945 года смотрели, как территории обустроить, вопрос про деньги там не стоял вообще. Надо войну закончить, а потом выставлять Германии счета, они же забирали оборудование в основном, денег не было.

Григорий Азаренок:

У них то, что Россия проиграла, это общее место. Вам в палату № 6, вам в Новинки, вы психопаты, сумасшедшие.

Андрей Лазуткин:

Для того чтобы Беларусь платила какие-то репарации, надо сначала состояние войны с Украиной. Может, нам Украина войну объявила? Нет, мы не находимся в состоянии войны с ними. Начните хотя бы с этого. Если вы уже собираетесь какие-то деньги получать от нас. Это все забавно. И конечно, эти заявления от девочек и мальчиков. Вы кого-то представляете? Вы сидите в Польше, у многих польские карты, виды на жительство.

Григорий Азаренок:

Но самые больные до сих пор верят в 97 %.

Андрей Лазуткин:

Многие получат гражданство ЕС, если проживут лет пять в Польше. И вы нам будете рассказывать, что нам делать? Платить или не выплачивать репарации.

Григорий Азаренок:

И еще классическое от Наумчика, Зенона – народец не тот попался. И теперь мы должны заплатить. И они должны нас вовлечь в свою беду. Если вы оказались дебилами, сумасшедшими баранами, если вы шатались как идиоты, если вас заслуженно посадили по уголовным статьям в тюрьму, если вы сейчас бомжуете в Польше, Литве, если вас отправили пушечным мясом в Украину, при чем здесь белорусский народ? Белорусский народ не отвечает за вас. А они считают, что отвечает. Видите, с каким возмущением. Ему, видите ли, за шкирку хочется взять. За шкирку возьми тех, кто деньги ворует. Вы из офиса, который до бедных не доходит.