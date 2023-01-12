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В парламенте Латвии отклонили инициативу о всенародных выборах президента

12 января 2023 19:37
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Новости Латвии. Парламент Латвии отказался предоставить народу право выбирать президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейм отклонил соответствующую инициативу.

В парламенте Латвии отклонили инициативу о всенародных выборах президента-1

Идею о всенародных выборах президента выдвинули депутаты партии «зеленых». Они ссылались на недавний опрос местных СМИ, согласно которому почти 80 % людей считают, что глава государства должен выбираться народом, а не сеймом, как это происходит сейчас. Причем такого мнения латвийцы придерживаются последние 20 лет. Большая часть депутатов такую идею не оценили. Инициатива так и не смогла набрать достаточной поддержки, поскольку вся правящая коалиция проголосовала против. И лишь 36 депутатов из оппозиции выступили за всенародные выборы.

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# Выборы # Новости Латвии # Фотофакт

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