Куча фотографий расправ над местными жителями. За что лишили аккредитации западных СМИ?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий. Андрей Лазуткин, политолог:

Когда вы отвечаете, условно, за своих украинских друзей, которые исполняют дикие вещи, например, в том же Херсоне. Вы же читали, что там лишили аккредитации западных СМИ, которые поехали освещать освобождение.

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, действительно, и уже куча фотографий новых расправ над местными жителями. Андрей Лазуткин:

Да, как раз за эти фотографии. То есть это не освобождение оказалось, а расправа над мирным населением. Туда зашли карательные части, начали вешать, резать, приматывать к столбам. За это были лишены аккредитации западные СМИ. Надо показывать картинку флагов. Там еще молодой человек зиговал с танка. Вот за это их лишили, потому что надо показывать только правильную картинку, что там цветы, флаги и все остальное. Понятно, что грязно работать нельзя, и американцы, думаю, тоже сделали некое внушение своим друзьям. Григорий Азаренок:

Да, у нас есть фотографии местных жителей после деоккупации. Вот посмотрите, как украинский мир пришел на херсонскую землю.