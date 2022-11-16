Куча фотографий расправ над местными жителями. За что лишили аккредитации западных СМИ?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий.
Андрей Лазуткин, политолог:
Когда вы отвечаете, условно, за своих украинских друзей, которые исполняют дикие вещи, например, в том же Херсоне. Вы же читали, что там лишили аккредитации западных СМИ, которые поехали освещать освобождение.
Григорий Азаренок, СТВ:
Да, действительно, и уже куча фотографий новых расправ над местными жителями.
Андрей Лазуткин:
Да, как раз за эти фотографии. То есть это не освобождение оказалось, а расправа над мирным населением. Туда зашли карательные части, начали вешать, резать, приматывать к столбам. За это были лишены аккредитации западные СМИ. Надо показывать картинку флагов. Там еще молодой человек зиговал с танка. Вот за это их лишили, потому что надо показывать только правильную картинку, что там цветы, флаги и все остальное. Понятно, что грязно работать нельзя, и американцы, думаю, тоже сделали некое внушение своим друзьям.
Григорий Азаренок:
Да, у нас есть фотографии местных жителей после деоккупации. Вот посмотрите, как украинский мир пришел на херсонскую землю.
Андрей Лазуткин:
Хорошо, если их просто свяжут и пофотографируют.
Григорий Азаренок:
Нет, конечно, просто дальше уже никто не снимает.
Андрей Лазуткин:
Безусловно, если люди пропали просто, то кто их будет искать? А потом мы нашли Бучу, вот посмотрите – трупы закопаны. Это все русские перед отходом. Они убили 300 человек. Тактика была, к сожалению, отработана в Харьковской области. Поэтому американцы, думаю, не в восторге от того, что исполняют их подчиненные, но они не все могут контролировать на местах.
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