Лазуткин: если ты врач, то тебя в Польше на позицию медбрата поставят и отправят работать в дыру

Андрей Лазуткин, политолог:

Там, допустим, если ты врач, то тебя ставят на позицию медбрата сначала. То есть там диплом автоматом не подтверждают. И ты не в Варшаве будешь работать, ты поедешь в Быдгощ какой-нибудь, в дыру, где поляки сами не хотят работать, откуда они уезжают в крупные города и на Запад. Вот туда, пожалуйста. Они там брали плохо говорящих по-польски белорусов. И задача у них – укольчик сделать.

Григорий Азаренок, СТВ:

Змагарик прибежал: Григорий, не напрягайтесь, а то инсульт получите. Вы все передохните до того, как я получу инсульт, змагары. Вы понимаете, в чем дело? Что вас хоронить некому будет. Нет белорусских врачей, потому что они все останутся здесь. А там некому вас лечить. Потому что там медицина дорогая и непрофессиональная.

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