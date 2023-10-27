Гайдукевич: Потерпевшая – Европа. Американцам нефть, а европейцам мигрантов миллионы

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Еще одна проблема, о которой надо говорить – это дискредитация международных организаций. Я работаю в международной комиссии нашего белорусского парламента и с сожалением могу сказать, что не работают международные механизмы. Посмотрите авторитет ООН: генсек ООН делает заявления, его должны были слушать. Это же генеральный секретарь ООН! Во что мы превратили этот мир? Американцы, посмотрите, что вы сделали. После того как вы бомбили Югославию, вторглись в Ирак, уничтожали другие страны Ближнего Востока. Не работают международные институты. Генсек говорит: давайте двухнедельное перемирие. Нет. Давайте переговоры. Нет.

Григорий Азаренок, СТВ:

А можно такой аспект? Что вы нам, извините, «бабушку лохматите»? Что вы нам задвигаете? Как будто не вы сносили светские режимы: Хусейна, Мубарака, который был проамериканский, который был с американцами в хороших отношениях. Вы приводили радикальных исламистов. Мы ничего не говорим про великую религию ислам, который у нас в Беларуси очень сильно почитают. Но именно в радикальном. Вы же это финансировали.

Олег Гайдукевич:

Американцы создали ИГИЛ. Это не секрет. Когда свергли Саддама Хусейна, радикальные сунниты пошли в ИГИЛ. ИГИЛ финансировали американцы. Это была их игрушка. Они думали, это будет их инструмент на Ближнем Востоке. И игрушка не получилась. Получился кошмар для всего мира.

Григорий Азаренок:

А нормальный исламский Иран воюет с ИГИЛом.

Олег Гайдукевич:

А самая потерпевшая тут Европа. Ее изнасиловали во все отверстия, какие только можно. Их вначале завлекли уничтожать Ближний Восток. Американцы забрали нефтяные месторождения, а получите Европа мигрантов миллионы. И сейчас этих дураков ждет то же самое. Опять все миллионы мигрантов. В случае начала этого апокалипсиса, который уже начинается, все пойдет в Европу.

Читайте также:

Дьюла Тюрмер: венгерский народ поддерживает нынешних политиков, которые выступают за мир

Дьюла Тюрмер: Мы убеждаем Запад поддерживать Беларусь, потому что без неё не может быть мира

«Я это событие запомню на всю жизнь». Какие эмоции у пионеров после встречи с Президентом?