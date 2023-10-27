В Украине проходят митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ

В Киеве и других городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации солдат, находящихся на передовой с февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Родные солдат держат плакаты с требованиями скорейшей их демобилизации. Как сообщают СМИ, подобные акции проводятся и в других региональных центрах Украины. С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение. Выезд за пределы страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. По решению Верховной рады военное положение продлено до 15 ноября 2023 года.