Прямой эфир

ООН: коллективное наказание армией Израиля всего населения Газы является военным преступлением

27 октября 2023 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

20 дней продолжается смертоносное противостояние на Ближнем Востоке. За это время его жертвами с обеих сторон стали свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерно вдвое больше раненых.

ООН: коллективное наказание армией Израиля всего населения Газы является военным преступлением-1

Сегодня, 27 октября, под обстрелами ХАМАС израильский Тель-Авив. Несколько снарядов попали в жилые дома. Между этой и предыдущей ракетной атакой на город прошло меньше часа. В Газе заявляют, что данные действия являются ответом анклава на убийство мирных жителей региона. Отметим, тема палестино-израильского конфликта горячо обсуждается мировым сообществом. Так, в ООН осудили нападение ХАМАС, однако отметили, что в настоящий момент действия Израиля, а именно коллективное наказание всего населения Газы, согласно международному гуманитарному праву являются военными преступлениями.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине проходят митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ
27 октября 2023 14:24

В Украине проходят митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ

ЕС решил использовать замороженные активы России для поддержки Украины
27 октября 2023 14:00

ЕС решил использовать замороженные активы России для поддержки Украины

В жилом доме Стамбула прогремел взрыв
27 октября 2023 13:49

В жилом доме Стамбула прогремел взрыв