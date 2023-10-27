ООН: коллективное наказание армией Израиля всего населения Газы является военным преступлением

20 дней продолжается смертоносное противостояние на Ближнем Востоке. За это время его жертвами с обеих сторон стали свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерно вдвое больше раненых.

Сегодня, 27 октября, под обстрелами ХАМАС израильский Тель-Авив. Несколько снарядов попали в жилые дома. Между этой и предыдущей ракетной атакой на город прошло меньше часа. В Газе заявляют, что данные действия являются ответом анклава на убийство мирных жителей региона. Отметим, тема палестино-израильского конфликта горячо обсуждается мировым сообществом. Так, в ООН осудили нападение ХАМАС, однако отметили, что в настоящий момент действия Израиля, а именно коллективное наказание всего населения Газы, согласно международному гуманитарному праву являются военными преступлениями.