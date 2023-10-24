Клишевич: наши журналисты – бойцы на информационной войне, спасибо им огромное

Григорий Азаренок, СТВ:

Сергей Михайлович, вы часто с белорусскими журналистами общаетесь, со всех каналов. Чувствуется, что после 2020 года то, о чем говорит Президент: начали работать по-новому?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ну конечно. Сегодня это действительно бойцы на информационной войне. Война информационная идет на нашей территории давно. И, соответственно, мы сегодня здесь работаем эффективно. Наши журналисты, спасибо им огромное, они сегодня опережают по каким-то вопросам время.

Григорий Азаренок:

А не льстим ли мы себе? Помните, недавно у Президента было совещание, в том числе и по науке и так далее, где было сказано: товарищи дорогие, бывает, что вы мне в докладах неправду доносите. И вот, глядя в кривое зеркало, говорит: мы страну не удержим. Не льстим ли мы себе, когда мы говорим: перестроились, бойцы, хорошо, делаем. Может быть, где-то надо усиливать? Где-то надо не расслабляться и так далее?

Сергей Клишевич:

Мы не то что льстим, мы же сравниваем. Если мы просто поверхностно давали оценки, не имея какую-то разницу. Но у нас же есть разница до 2020 года. Мы помним. Мы помним период непосредственно августа 2020 года. Что происходило в среде журналистов, какая была ситуация, ломка. И потом уже, что происходило в сентябре - октябре и пошло дальше. Как это движение начало развиваться, как толчок получила наша боевая журналистика. Она сегодня дает отпор вот этим информационным атакам, которые не перестают атаковать с разных сторон. Есть с чем сравнить. Понятно, если подавать информацию и давать оценку в сравнении, то достаточно серьезно вырос наш журналистский пул и достаточно эффективно борется на этом информационном фронте. Но опять же, совершенно верно, вы здесь правы, что останавливаться нельзя. Почему? Потому что и противник наш растет. Он же не остановился на месте: А все, значит, тут ребята выросли – не будем по ним больше ударять информационно-психологически. Нет. Они ищут новые технологии, новые тактики для того, чтобы обойти те технологии, ту работу, которую проводят наши журналисты сегодня. Поэтому, понятно, расслабляться нельзя.

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