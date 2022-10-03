Конфликт между Сербией и Косово. Что стало причиной роста напряжённости?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».

С 1 августа 2022 года власти Косово хотели ввести запрет на личные документы, выданные Белградом для сербов, проживающих в Косово, а также начать перерегистрацию машин с сербскими номерами. После встречи президента и премьер-министра самопровозглашенной республики с послом США решение было отложено на месяц. 1 сентября местные власти сразу же вернулись к бюрократическому вопросу. Недовольных оказалось очень много.