Конфликт между Сербией и Косово. Что стало причиной роста напряжённости?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».
С 1 августа 2022 года власти Косово хотели ввести запрет на личные документы, выданные Белградом для сербов, проживающих в Косово, а также начать перерегистрацию машин с сербскими номерами. После встречи президента и премьер-министра самопровозглашенной республики с послом США решение было отложено на месяц. 1 сентября местные власти сразу же вернулись к бюрократическому вопросу. Недовольных оказалось очень много.
Нашлись и предприимчивые. Водители, пересекающие сербско-косовскую границу, начали закрывать сербские флаги и гербы на номерах наклейками. В общем, делать все, лишь бы не выполнять решение Приштины.
Душан Милич, местный житель:
Здесь многое может нарушить покой, и одна из таких вещей – проблема с номерными знаками. Любое навязывание чего-то другого обязательно вызовет беспорядки, потому что людям здесь неспокойно.
В контексте конфликта Сербии и Косово важно отметить и политику Белграда в отношении Евросоюза. Правительство страны намерено продолжить процесс по вступлению в ЕС, при этом, по словам Александра Вучича, подавляющее большинство граждан выступают против этого, поскольку в Европейском союзе постоянно говорят о территориальной целостности Украины, тогда как в случае с Сербией этот принцип был попран. Кроме того, Европа во главе с США уже долгое время активно лоббирует вопрос признания независимости Косово. Еще одно требование к Белграду – разорвать отношения с Россией. Однако сербское правительство хочет войти в ЕС и при этом избежать потери территории и сильного союзника. Вот как это прокомментировал Александр Лукашенко.
Лукашенко про Сербию: «Если хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится» – подробности.
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