Лукашенко про Сербию: «Если хотят там, как говорят, на трёх стульях усидеть, у них не получится»

Несколько десятков лет назад Беларусь и лично Александр Лукашенко уже поддерживали сербское правительство в горячей ситуации. Тогда натовские бомбардировщики ежедневно «утюжили» сербские города в рамках операции в Югославии. А белорусский лидер в отсутствии гарантий безопасности и под угрозами быть сбитым прилетел в Белград, чтобы выразить поддержку. Этот шаг сербский народ помнит до сих пор, чего не скажешь о руководстве этой страны. В разные периоды официальный Белград поддерживал недружественные шаги в адрес Беларуси. Как это сказывается сейчас на позиции официального Минска и что значит лично для Александра Лукашенко?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сербы – хорошие люди, толковые люди. Не повезло им, наверное, в чем-то, как и некоторым другим. Тем не менее, вот я параллель провожу с Украиной. Украинцы там: вот, мы на Лукашенко молились, как он мог так поступить? Меня ж как агрессора преподносят в Украине. Как он мог, как он мог? А я, знаете, резко реагирую. А как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей тогдашней позиции, до войны? Мы же украинцев поддерживали где только могли. Они против нас экономические санкции ввели, они закрыли небо и прочее, прочее. И начали нас долбать по указке американцев. А сейчас закричали: вот, мы на Лукашенко молились, как он мог так поступить? А вы посмотрите, как вы поступили до этой военной российской операции.

Так у меня еще хватает, не знаю, терпения, еще чего-то. До 500 человек в сутки, полтысячи приходят к нам. Мы их не убиваем и не закапываем, как поляки когда-то убивали и закапывали на границе людей. Мы их кормим, мы их лечим. Это наши люди. Точно так и в Сербии: надо разделять руководство и обычный народ. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Но если хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочее. И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях. И прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся.

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