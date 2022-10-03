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В Германии электричество может подорожать в два раза

03 октября 2022 11:48
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Новости Германии. В Германии цены на электричество могут подняться в два раза. С таким предупреждением выступили немецкие СМИ, ссылаясь на исследования крупной консалтинговой компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии электричество может подорожать в два раза-1

По словам экспертов, если в 2022 году стоимость электроэнергии держалась на уровне 200 евро за мегаватт-час, то в 2023 она вырастет от 400 до 500 евро. Причиной ожидаемо назвали сокращение поставок российского газа. Как подытожили специалисты компании, эпоха дешевой электроэнергии для Германии закончилась навсегда.

# Экономический кризис # Фотофакт

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