В Германии электричество может подорожать в два раза

Новости Германии. В Германии цены на электричество могут подняться в два раза. С таким предупреждением выступили немецкие СМИ, ссылаясь на исследования крупной консалтинговой компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, если в 2022 году стоимость электроэнергии держалась на уровне 200 евро за мегаватт-час, то в 2023 она вырастет от 400 до 500 евро. Причиной ожидаемо назвали сокращение поставок российского газа. Как подытожили специалисты компании, эпоха дешевой электроэнергии для Германии закончилась навсегда.