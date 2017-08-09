В Музее истории кино представили передвижную выставку киноплакатов к белорусским фильмам начала XX века

Новости Беларуси. Черно-белое кино в цветных иллюстрациях. Выставка киноплакатов к белорусским фильмам начала прошлого века представлена в Музее истории кино, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ценных экспонатов более трёх десятков. На каждом холсте можно рассмотреть собственное отношение автора к фильму. Среди ведущих авторов мира и наш земляк – Михаил Векслер из Витебска. Все плакаты основаны на конструктивизме – популярном направлении художественного авангарда тех времён.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Если внимательно вглядываться в эти полотна, то нужно иметь в виду, что вся эта красочность, вся эта форматность, все великолепие было сделано 80 лет назад на полиграфической базе того времени. Это вам не современные компьютеры.