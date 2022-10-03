Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил шведский биолог Сванте Паабо

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, а именно «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нобелевский комитет отметил вклад ученого в развитие методов выделения и анализа древней ДНК. С присуждения премии по физиологии и медицине 3 октября началась Нобелевская неделя. Обладатели следующей награды (по физике) станут известны 4 октября, лауреата по химии объявят 5 октября, по литературе – 6 октября. Кто получит Премию мира, узнаем 7 числа. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 10 октября.