Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил шведский биолог Сванте Паабо

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, а именно «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.