В Италии закрылась крупнейшая сеть гостиниц

Отели, расположенные на живописных берегах Ионического моря, не смогли оплатить непомерные счета за электричество. Только за август они должны заплатить полмиллиона евро. Таких денег у гостиниц не оказалось. Не помогли даже жесткие меры экономии, которые руководство сети гостиниц ввело, чтобы продержаться на плаву. Они остались и без доходов, и без помощи государства. Банки отказали им в кредитах.