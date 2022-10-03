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В Италии закрылась крупнейшая сеть гостиниц

03 октября 2022 14:31
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Новости Италии. Крупнейшая в Италии сеть гостиниц вынуждена прекратить работу впервые за 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии закрылась крупнейшая сеть гостиниц-1

Отели, расположенные на живописных берегах Ионического моря, не смогли оплатить непомерные счета за электричество. Только за август они должны заплатить полмиллиона евро. Таких денег у гостиниц не оказалось. Не помогли даже жесткие меры экономии, которые руководство сети гостиниц ввело, чтобы продержаться на плаву. Они остались и без доходов, и без помощи государства. Банки отказали им в кредитах.

# Экономический кризис # Новости Италии # Фотофакт

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