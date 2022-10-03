Как сербы относятся к потенциальному вступлению страны в Евросоюз? Спросили у местного политика

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Скажите, какое настроение сейчас у сербов? Те взгляды, которые у вас, присущи людям вашей возрастной группы или молодежь тоже вас поддерживает? Какое отношение к потенциальному членству Сербии в Европейском союзе в целом?