Как сербы относятся к потенциальному вступлению страны в Евросоюз? Спросили у местного политика
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Скажите, какое настроение сейчас у сербов? Те взгляды, которые у вас, присущи людям вашей возрастной группы или молодежь тоже вас поддерживает? Какое отношение к потенциальному членству Сербии в Европейском союзе в целом?
Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:
Мы окружены странами НАТО. Сербия, по сути дела, находится в центре Европы. Но имея в виду то, что нам приходит с Запада, то есть те условия, ультиматумы и все прочее, что мы получаем, все больше народа не согласно идти в Евросоюз. Есть даже статистика, соцопросы, которые говорят, что больше 60 % населения уже не поддерживает вступление Сербии в Евросоюз. Это именно результат той политики шантажа. Нам показывали одни европейские ценности, а на самом деле другие. Двойные и тройные стандарты, которые они применяют, нас просто загоняют в такую ситуацию, что народ абсолютно против. У нас гей-парады, народ массово выступает, 6 000 полицейских защищают народ.
Надежда Сасс:
Хотя многих удивило наличие гей-парада в Белграде.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Гей-парад был запрещен, но в нарушение закона вышли несколько сотен человек, большинство – приехавшие из-за границы. Вы же наверняка видели кадры, от кого защищала полиция этих геев. От совсем молодых ребят, которые родились уже после бомбежек. Это точно не поколение Драгана, это точно не поколение, которое помнит бомбежки. Это 20-летние ребята, как мои студенты, например, и то, что они вышли против гей-парада, о многом говорит.
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