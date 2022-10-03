«Кому США сказали». Какие страны признали независимость Косово?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте обратим внимание на карту. Мы выделили те страны, которые признали независимость Косово, и те, которые не признали. Сейчас Вучич активно занимается тем, чтобы количество признавших Косово государств изменилось, уменьшилось как минимум.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Действительно, Сербия в тяжелой ситуации, на нее очень сильно давят со всех сторон, мы это прекрасно понимаем. Им не нравится самостоятельность президента. Можно ему какие-то вопросы задавать, но сравните с властью Литвы. Они вообще действуют против интересов своего народа. Народ хочет дружить с белорусами, с Россией, а они полностью это игнорируют. То есть Сербия в тяжелейшей ситуации с точки зрения давления, и экономического в том числе. Евросоюз в открытую давит: делайте так, или деньги не получите, лишим этого, лишим того. Поэтому мы прекрасно это понимаем и видим.
Что касается признания. По этой карте видно, кто суверенное государство, а кто нет. Кому США сказали, тот и признал. Это очевидно и понятно. Они делают все, что Соединенные Штаты Америки говорят. Завтра скажут это – сделают это. Вот карта суверенитета. Можете посмотреть, какие страны являются независимыми. Вот видите? Все, что Россия, Беларусь, туда вниз – это все более-менее суверенные государства. Все, что красным, кроме США, которые управляют всем этим, – это все находится под влиянием англосаксов. Вот карта суверенитета. Так к этому надо относиться.
Надежда Сасс:
В случае с Сербией тот же Европейский союз, мы видим, фактически давит на власть и ставит признание Косово в качестве обязательного условия для членства в Европейском союзе. Хотя мы помним, что ситуация, которая касалась Украины и выполнения Минских соглашений, никто на такое давление на господина Зеленского не решился.
Олег Гайдукевич:
Вы представляете, что они творят? Самое страшное, что они делают, – разжигают дальше национальный вопрос. Американцы постоянно пользуются национальным вопросом. Что на Ближнем Востоке – сунниты, шииты, алавиты, курды – они их стравили в Ираке, стравили в других странах. Здесь они опять воспользовались национальным вопросом и, вынуждая Сербию принять такое решение… Вы представляете, как народ Сербии отреагирует на это решение? Это же будет раскол еще больший.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
На карте отмечен Египет как страна, которая признавала Косово. И говорил президент Вучич уже несколько раз, что она отозвала признание и уже больше десятка отзывов признания есть. Так что Египет можно синеньким закрасить.
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