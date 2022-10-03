«Кому США сказали». Какие страны признали независимость Косово?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Давайте обратим внимание на карту. Мы выделили те страны, которые признали независимость Косово, и те, которые не признали. Сейчас Вучич активно занимается тем, чтобы количество признавших Косово государств изменилось, уменьшилось как минимум.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Действительно, Сербия в тяжелой ситуации, на нее очень сильно давят со всех сторон, мы это прекрасно понимаем. Им не нравится самостоятельность президента. Можно ему какие-то вопросы задавать, но сравните с властью Литвы. Они вообще действуют против интересов своего народа. Народ хочет дружить с белорусами, с Россией, а они полностью это игнорируют. То есть Сербия в тяжелейшей ситуации с точки зрения давления, и экономического в том числе. Евросоюз в открытую давит: делайте так, или деньги не получите, лишим этого, лишим того. Поэтому мы прекрасно это понимаем и видим. Что касается признания. По этой карте видно, кто суверенное государство, а кто нет. Кому США сказали, тот и признал. Это очевидно и понятно. Они делают все, что Соединенные Штаты Америки говорят. Завтра скажут это – сделают это. Вот карта суверенитета. Можете посмотреть, какие страны являются независимыми. Вот видите? Все, что Россия, Беларусь, туда вниз – это все более-менее суверенные государства. Все, что красным, кроме США, которые управляют всем этим, – это все находится под влиянием англосаксов. Вот карта суверенитета. Так к этому надо относиться.