Когда Польша стала наконечником западного копья? Рассказал Муковозчик

Григорий Азаренок, СТВ: После событий 2020 года и всего остального и у нас появился День народного единства, и оба праздника (и московский, и наш) связаны с изгнанием польских интервентов.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Да. Если уж так говорить, то Польша в стародавние времена, во-первых, тоже претендовала на имперскость; а во-вторых, Польша была тем самым краем западного мира, наконечником копья, которым Запад вместе с Тевтонским орденом… Когда Тевтонский орден ушел, когда затупился, когда его сломали, кстати, мы же с поляками его и ломали, тогда самим наконечником копья стала Польша, и ее толкали постоянно на конфликты, толкали постоянно вперед. Тут история решила.

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