«Ты должен говорить о том, что ты сделал для своей страны». Какими должны быть белорусские чиновники?

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Президент говорит чиновникам: «Вы не должны бояться за собственное кресло, вы не должны пытаться, выстраивая эту конструкцию новую, найти свое место теплое там». Для любого чиновника эта задача почти невыполнимая. По-человечески это очень понятно. Ты, заняв какое-то кресло, считаешь, что ты это заслужил, что это все по праву, ты свой ареал обитания будешь беречь от любых чужих поползновений. Насколько ревностно люди относятся к перераспределению между собой полномочий, это знает любой мелкий руководитель даже маленького коллектива. Это всегда большие конфликты. Президент на самом высоком уровне говорит высшему чиновничеству, что попытайтесь это отбросить. Он говорит, чтобы перед детьми не было стыдно. Для меня это звучит так: раньше думай о Родине, а потом о себе. Это то, чем действительно должны заниматься государственники. Люди, которые действительно не о собственном пиаре, не о том, как я выгляжу по телевизору, не о том, какие у меня полномочия будут, а что ты сделал? Это то, что после этих слов: раньше думай о Родине, а потом о себе, это то, чего потребовал Джон Кеннеди от своей нации. Ты не должен спрашивать, чем твоя страна должна помочь тебе, для тебя. Ты должен говорить о том, что ты сделал для своей страны.

«Ввели санкции и думали, что они ударят по России». Почему европейские экономики стали разрушаться – подробности здесь.