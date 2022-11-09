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Франция боится блэкаута – власти призвали население экономить электричество

09 ноября 2022 19:00
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Новости Франции. Франция боится блэкаута. Власти призвали жителей экономить электроэнергию, чтобы не пришлось отключать ее зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция боится блэкаута – власти призвали население экономить электричество-1

С предостережением выступил глава комитета по регулированию энергетики. По его словам, сейчас газовые хранилища страны почти заполнены, однако расслабляться нельзя. Ведь к 2023 году, если поставки голубого топлива из России не возобновятся, восстановить запасы будет сложно. Тем временем многие французские кондитерские решили не рисковать и приняли решение закрыться из-за повышения цен на газ.

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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