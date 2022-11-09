Франция боится блэкаута – власти призвали население экономить электричество

С предостережением выступил глава комитета по регулированию энергетики. По его словам, сейчас газовые хранилища страны почти заполнены, однако расслабляться нельзя. Ведь к 2023 году, если поставки голубого топлива из России не возобновятся, восстановить запасы будет сложно. Тем временем многие французские кондитерские решили не рисковать и приняли решение закрыться из-за повышения цен на газ.