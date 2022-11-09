«Это как-то не по-пацански, кредиты и долги отдают только трусы». Муковозчик рассказал, почему растут цены

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»: В их изложении экономика перестает быть наукой. Я и так сомневаюсь, что экономика – наука точная, но когда ты этим занимаешься еще недобросовестно, то экономика в их изложении превращается в мыльный пузырь. Что мы видим сейчас в первую очередь? Президент сказал о «Керамине». Это не только «Керамина» касается, мы знаем уже десятки примеров. Что на самом деле происходит? Как цены повышались? Повышаются они из серии «все бегут – и я бегу», то есть кто-то бросил, что доллар будет расти, первый частник начинает закладывать курс выше, второй смотрит на него…

Андрей Муковозчик:

Да, он наверняка же подумает: а я самый умный. В итоге именно так и происходит: все ставят выше, потом ничего не происходит, но не снижать же цены, это как-то не по-пацански, кредиты и долги отдают только трусы. Никогда в жизни частник сам не снизит цены, и потом они действительно потихонечку растут, это сказывается на всей экономике. В конце концов, оглядывается в какой-то момент Президент и спрашивает: а что это такое вообще, это как и почему? И после окрика и соответствующих действий, которые были предприняты властью, власть показала, что она не шутит, что те, кто не хочет вернуть цены, кто не услышал, что ценам стоп, те, кто подумал, что это его не касается, сейчас горько плачут. Это их касается и очень сильно. А остальные, увидев, что власть не шутит, цены стали возвращать. Как вы думаете, из них кто-нибудь считает, куда их возвращает? Не-а. Никто это не считает. Возвращают на уровень, чтобы не трогали, чтобы ко мне не прицепились, поэтому сбрасывают еще и лишко.

А теперь представьте, какой у частника запас жира, если 30%-ное сокращение по ценам его вообще не волнует, и никто не кричит о банкротстве. И самое главное, что теперь экономика действительно заработала – и товар начинает продаваться. У них оборачиваемость повышается. То есть все хорошо. Склады разгружаются, все замечательно. О чем это говорит? Что экономика и правда, особенно в такое трудное время, должна управляться. И в нашем случае, если все остальные сидят и жуют сопли, то вручную Президентом. По-другому никак. Зато пример, что она действительно управляется, ничего плохого не происходит, а одно только хорошее.

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