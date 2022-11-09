Муковозчик о ВНС: если я туда попаду, Дима Крят туда попадёт, то у меня наказ будет и себе, и ему – не молчи

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Чтобы это не превращалось в говорильню, надо убрать прямую трансляцию, ибо убери эту прямую трансляцию, не дай людям дешево пиариться – и исчезает эта говорильня, а все-таки конструктивная работа идет. Это во-первых. А во-вторых, определен, например, Белорусский союз женщин, я уже готов туда вступать, но у меня в запасе есть еще профсоюзы. Во-первых, я голову, живот положу, чтобы либо самому быть избранным, либо проследить за тем, чтобы туда избрали достойного, с моей точки зрения, человека. Я не буду это пропускать, я понимаю, насколько это важно. Это не будет для меня голосование просто так. Если будут избирать не Муковозчика, а Диму Крята, тот же профсоюз, я за него буду двумя руками голосовать, потому что я знаю, что он достойно представит интересы. Более того, он же будет возвращаться после каждого собрания в трудовой коллектив.

Григорий Азаренок, СТВ:

В редакцию, смотреть в глаза.

Андрей Муковозчик:

В редакцию, в колхоз, на мехдвор – куда угодно. Этот момент, между прочим, очень важен. «Иди сюда. Расскажи, почему проголосовали за это, а не за это?» Это действительно реальное народовластие. Депутат Балтики: ты сходил, и ты возвращаешься на ту Балтику, которая тебя призовет к ответу. Это один момент. Второй момент, если я туда попаду или Дима Крят туда попадет, то у меня наказ будет и себе, и ему: не молчи, здесь решаются самые важные вопросы нашей страны.

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