В США продолжают подсчёт голосов на выборах в Конгресс

Новости США. В США продолжается подсчет голосов на выборах в Конгресс. Пока с небольшим отрывом лидируют республиканцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они гарантировали себе 197 мест в Палате представителей, демократы – 172. Более острая конкуренция идет за главенство в Сенате – верхней палате американского Конгресса. Обе партии пока демонстрируют равные результаты. Однако окончательный итог нынешнего голосования будет известен в течение нескольких дней. Промежуточные выборы в Америке – так называемая подготовка к следующей президентской гонке, которая состоится в ноябре 2024 года. Сегодня, по данным исследований международного агентства новостей, только 40 % американцев одобряют работу нынешнего руководителя. Рейтинг Байдена значительно понизили инфляция, рост цен на продукты питания и энергоресурсы.