В украинском Ужгороде снесли памятник советскому солдату
В латвийском городе Резекне снесли мемориал советским воинам. Работы по демонтажу начались ранним утром, так пытались избежать внимания общественности и возможных столкновений с протестующими. Для надежности район оцепила полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интересно, что против сноса монумента выступил мэр города, который, несмотря на попытки, не смог остановить надругательство.
Тем временем в украинском Ужгороде тоже снесли памятник советскому солдату, весит который, кстати, 19 тонн. Когда-то его возвели по случаю освобождения от фашистских захватчиков, а теперь демонтировали. Неудивительно, ведь помешал украинцам даже Пушкин. Памятник великому писателю снесли в Харькове.