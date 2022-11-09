В украинском Ужгороде снесли памятник советскому солдату

В латвийском городе Резекне снесли мемориал советским воинам. Работы по демонтажу начались ранним утром, так пытались избежать внимания общественности и возможных столкновений с протестующими. Для надежности район оцепила полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно, что против сноса монумента выступил мэр города, который, несмотря на попытки, не смог остановить надругательство.