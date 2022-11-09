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В украинском Ужгороде снесли памятник советскому солдату

09 ноября 2022 18:15
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В латвийском городе Резекне снесли мемориал советским воинам. Работы по демонтажу начались ранним утром, так пытались избежать внимания общественности и возможных столкновений с протестующими. Для надежности район оцепила полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В украинском Ужгороде снесли памятник советскому солдату-1

Интересно, что против сноса монумента выступил мэр города, который, несмотря на попытки, не смог остановить надругательство.

В украинском Ужгороде снесли памятник советскому солдату-4

Тем временем в украинском Ужгороде тоже снесли памятник советскому солдату, весит который, кстати, 19 тонн. Когда-то его возвели по случаю освобождения от фашистских захватчиков, а теперь демонтировали. Неудивительно, ведь помешал украинцам даже Пушкин. Памятник великому писателю снесли в Харькове.

# Памятники # Фотофакт

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