Лукашенко: не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия, мы вынуждены будем отвечать

Новости Беларуси. Сегодня, 23 февраля, в графике главы государства – интервью китайским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз Александр Лукашенко ответил на вопросы сразу двух медиа из Поднебесной. Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая. Такое мнение озвучил Президент и высказал уверенность в том, что это прекрасно понимают сильные мира сего. С мнением официального Пекина вынуждены считаться, и его позиции в будущем станут только крепче.

Не обошлось и без вопроса о возможном участии Беларуси в конфликте. Несмотря на то что буквально неделю назад Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ на эту же тему высказывался, сегодня повторил нашу позицию для китайской аудитории. Белорусы – за мир. Но случись что, готовы встать на защиту страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы абсолютно не собираемся нападать на Украину, но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, и бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации, вместе. Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем.