Даже невероятно образованным должно быть понятно. Пустовой объяснил смысл сказки Борреля «Сад и джунгли»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: С саммитов из Астаны в студию. Со свежими впечатлениями. Как бы красиво неоновые небоскребы не подпирали небо, какие бы замысловатые узоры не украшали дворцы-новоделы, дома лучше. И самолеты наши пилоты сажают мягко, деликатно, и текстиль из Орши у нас приятнее, чем в однотипных фешенебельных отелях, и кефир вкуснее. Свое, родное, по белорусским ГОСТам. Впору говорить и о белорусском ГОСТе в мировой политике.

Если кто-то еще не понял, что Беларусь действительно другое. В отличие от тех стран, которых обуздал мировой политический истеблишмент. И эта неделя еще раз показала. Именно белоруской модели развития улыбается солнце. Старый Свет гаснет и угасает. Во всех смыслах и значениях. Гаснет уличное освещение на великодушно не разрушенных нашими советскими солдатами улочках Европы. Угасает их источник доминирования. Поникли геополитические амбиции.

Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности:

Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей – политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность. Но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения. Кстати, это будет в интернете, это транслируется? Тогда нужно быть осторожным. Давайте останемся в саду, но будем осторожны с тем, что джунгли могут нас слушать. Как дипломаты вы официально должны говорить правду. Вы не можете лгать, вы должны говорить только правду, но не всю.

Евгений Пустовой:

С прицелом на азиатскую стилистику скажу так: есть аксакалы политики. Они не призывали со своих бункеров и студий с хромакеем к ядерным взрывам. Они настоящие и самостоятельные. Отстраивали суверенитет и то, чем мы сейчас пользуемся, критикуя своих лидеров. Лукашенко и Назарбаев.