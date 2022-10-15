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Даже невероятно образованным должно быть понятно. Пустовой объяснил смысл сказки Борреля «Сад и джунгли»

15 октября 2022 17:59
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«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового продолжит информационный вечер на СТВ.

Даже невероятно образованным должно быть понятно. Пустовой объяснил смысл сказки Борреля «Сад и джунгли»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
С саммитов из Астаны в студию. Со свежими впечатлениями. Как бы красиво неоновые небоскребы не подпирали небо, какие бы замысловатые узоры не украшали дворцы-новоделы, дома лучше. И самолеты наши пилоты сажают мягко, деликатно, и текстиль из Орши у нас приятнее, чем в однотипных фешенебельных отелях, и кефир вкуснее. Свое, родное, по белорусским ГОСТам. Впору говорить и о белорусском ГОСТе в мировой политике.

Даже невероятно образованным должно быть понятно. Пустовой объяснил смысл сказки Борреля «Сад и джунгли»-4

Если кто-то еще не понял, что Беларусь действительно другое. В отличие от тех стран, которых обуздал мировой политический истеблишмент. И эта неделя еще раз показала. Именно белоруской модели развития улыбается солнце. Старый Свет гаснет и угасает. Во всех смыслах и значениях. Гаснет уличное освещение на великодушно не разрушенных нашими советскими солдатами улочках Европы. Угасает их источник доминирования. Поникли геополитические амбиции.

Даже невероятно образованным должно быть понятно. Пустовой объяснил смысл сказки Борреля «Сад и джунгли»-7

Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности:
Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей – политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность. Но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения. Кстати, это будет в интернете, это транслируется? Тогда нужно быть осторожным. Давайте останемся в саду, но будем осторожны с тем, что джунгли могут нас слушать. Как дипломаты вы официально должны говорить правду. Вы не можете лгать, вы должны говорить только правду, но не всю.

Евгений Пустовой:
С прицелом на азиатскую стилистику скажу так: есть аксакалы политики. Они не призывали со своих бункеров и студий с хромакеем к ядерным взрывам. Они настоящие и самостоятельные. Отстраивали суверенитет и то, чем мы сейчас пользуемся, критикуя своих лидеров. Лукашенко и Назарбаев.

Даже невероятно образованным должно быть понятно. Пустовой объяснил смысл сказки Борреля «Сад и джунгли»-10

Вот они, настоящие политики. Может, кому-то неудобные, зато такие свои и не предатели. А как предать свое и своих?

Подробнее в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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