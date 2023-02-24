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45 тысяч погибших животных и отравленная вода. В США устраняют последствия техногенной катастрофы

24 февраля 2023 19:14
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Новости США. Десятки тысяч погибших животных, отравленная вода и страх за будущее детей. В США уже на протяжении месяца пытаются справиться с последствиями техногенной катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

45 тысяч погибших животных и отравленная вода. В США устраняют последствия техногенной катастрофы-1

В начале февраля в штате Огайо произошло крушение грузового поезда, который перевозил опасный для жизни винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество. Несмотря на все старания специалистов, предотвратить утечку не удалось. Местные реки и озера теперь напоминают кладбище. Маслянистая пленка в воде буквально убивает все живое. Уже известно о гибели почти 45 тысяч животных и рыб. Винилхлорид опасен и для людей. Тысячи местных жителей жалуются на проблемы с дыханием, кашель и раздражение глаз. Причем многие сравнивают эту катастрофу с аварией на Чернобыльской АЭС и планируют навсегда покинуть город.

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# Техногенные катастрофы # Новости США # Фотофакт

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