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Экономист ООН: санкции против Москвы увеличили риски мирового кризиса

24 февраля 2023 19:15
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Здравый смысл покинул еще не всех западных политиков. Депутат Европарламента от Ирландии не побоялся давления и высказал свою позицию в отношении конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономист ООН: санкции против Москвы увеличили риски мирового кризиса-1

По его мнению, сейчас Европейский союз подчиняется США. А все решения Брюсселя принимаются исключено в интересах Вашингтона. Правда, за счет европейцев, которые вынуждены в прямом смысле расплачиваться за санкции в отношении России. Негативное влияние западной политики на мировую экономику отметили и в ООН. Ведущий экономист организации заявил, что введенные ограничения против Москвы повлекли за собой резкий рост цен на энергоносители, а показатели инфляции во многих странах достигли рекордных значений. Кроме того, из-за сбоев в цепочках поставок увеличились риски мирового продовольственного кризиса.

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# Международная политика # Фотофакт

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