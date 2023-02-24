Экономист ООН: санкции против Москвы увеличили риски мирового кризиса

Здравый смысл покинул еще не всех западных политиков. Депутат Европарламента от Ирландии не побоялся давления и высказал свою позицию в отношении конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, сейчас Европейский союз подчиняется США. А все решения Брюсселя принимаются исключено в интересах Вашингтона. Правда, за счет европейцев, которые вынуждены в прямом смысле расплачиваться за санкции в отношении России. Негативное влияние западной политики на мировую экономику отметили и в ООН. Ведущий экономист организации заявил, что введенные ограничения против Москвы повлекли за собой резкий рост цен на энергоносители, а показатели инфляции во многих странах достигли рекордных значений. Кроме того, из-за сбоев в цепочках поставок увеличились риски мирового продовольственного кризиса.