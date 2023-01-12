Как проходило взятие Соледара российскими солдатами? Рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Григорий Азаренок, СТВ:
У всех на слуху слово «Соледар». Скажите, с точки зрения военной науки как описать то, что происходило в последние дни?
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа:
Довольно долгожданная победа для нашей стороны, вообще российского общества. Вовлеченные россияне, которые сами принимали участие в зоне СВО, конечно же, ждали таких показательных побед. В том числе и с политической точки зрения, потому что мы пониманием, что выстраивание линии обороны, сосредоточивание дополнительных резервов, то есть организация эффективной работы тыла, допустим, насыщение линии фронта самыми перспективными вооружениями – на все это уходит какое-то время. Но в какой-то момент все винтики этой боевой машины становятся на места, и она начинает работать максимально эффективно. Сейчас, на мой взгляд, когда используются и силы регулярной армии Российской Федерации... По Соледару это блокировка въезда, выхода в город. Ставшая уже легендарной ЧВК «Вагнер», которая взяла на себя самые основные усилия по штурму города, как заявляют ее представители, и взятия под контроль – ее основное участие. Конечно же, ВКС России, которые своими авиационными ударами способствуют продвижению пехоты вперед.
Александр Михайлов:
Здесь, на мой взгляд, сработала, как и должна была сработать, группировка. Качественная, довольно сложная операция с точки зрения фортификационных сооружений, с инженерной точки зрения, потому что такие катакомбы, такие промышленные пространства, подземные коммуникации сравнимы только с «Азовсталью» и еще с 2-3 такими объектами на территории Восточной Украины. Идеальное место для организации партизанской обороны, схронов боеприпасов, то есть создание каких-то ловушек, абсолютно неконтролируемых зон для наступления. И сейчас продолжается зачистка города. Ведь нельзя пока сказать, что полностью завершена операция. Она продолжается. Я уверен, что нашим военнослужащим еще придется поработать в этом направлении.
Александр Михайлов:
Но так как Соледар является частью промышленной агломерации Артемовска, то дальнейший переход в юго-западном направлении от Соледара дает возможность квадрат, или сектор в театре военных действий взять под контроль, а в дальнейшем и всю линию обороны, которую выстраивала ВСУ на протяжении последних почти 10 месяцев. От этого зависит в том числе и дальнейшее развитие ситуации, потому что есть и политическая сторона вопроса, на мой взгляд. Такие эпизоды большой военной кампании отражаются и на морально-психологическом состоянии войск, и на поведении политиков. Обратите внимание на поведение Зеленского, который уехал во Львов и устроил свои очередные политические именины вместо конкретного управления войсками под Соледаром. Так что здесь очевидно, что этот рубеж взят, но впереди очень много работы у нашей группировки.
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