Как проходило взятие Соледара российскими солдатами? Рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Григорий Азаренок, СТВ:

У всех на слуху слово «Соледар». Скажите, с точки зрения военной науки как описать то, что происходило в последние дни?

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа:

Довольно долгожданная победа для нашей стороны, вообще российского общества. Вовлеченные россияне, которые сами принимали участие в зоне СВО, конечно же, ждали таких показательных побед. В том числе и с политической точки зрения, потому что мы пониманием, что выстраивание линии обороны, сосредоточивание дополнительных резервов, то есть организация эффективной работы тыла, допустим, насыщение линии фронта самыми перспективными вооружениями – на все это уходит какое-то время. Но в какой-то момент все винтики этой боевой машины становятся на места, и она начинает работать максимально эффективно. Сейчас, на мой взгляд, когда используются и силы регулярной армии Российской Федерации... По Соледару это блокировка въезда, выхода в город. Ставшая уже легендарной ЧВК «Вагнер», которая взяла на себя самые основные усилия по штурму города, как заявляют ее представители, и взятия под контроль – ее основное участие. Конечно же, ВКС России, которые своими авиационными ударами способствуют продвижению пехоты вперед.