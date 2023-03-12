Недавно Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси ужесточат наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности.
Недавно Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси ужесточат наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности.
Ольга Коршун, СТВ:
Для чего все это? Мы живем рядом с государством, где идут реальные боевые действия. Нас пытаются втянуть в этот конфликт и уже от слов перешли к делу. Провокации сыплются одна за другой – только успевай отбиваться. Дошли уже до открытых диверсий, забрасывают к нам вредителей, подсылают шпионов. Не стоит искать спокойствия на западных и северных рубежах. И как нам действовать в этой ситуации? Как обезопасить себя? С этой точки зрения и принят закон. Не для устрашения, а для предотвращения подобных преступлений, чтобы даже мыслей не закрадывалось о предательстве. Чтобы было понимание: на каждую силу есть противодействие.
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По внешнему контуру все так же неспокойно. Наши соседи усиливают военную составляющую. Так, в Латвии усилят слежку за сотрудниками Минобороны. Для этого создадут Бюро внутренней безопасности. Его специалистов наделят правом, к примеру, осуществлять слежку или прослушивать разговоры. В отдельных случаях могут даже вести расследование уголовных процессов.
Такое шпионское ведомство в Латвии решили создать после крупного коррупционного скандала, связанного с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро.
В Польше ждут поставок более 80 тысяч композитных касок. Такой контракт заключило местное оборонное ведомство. А Мариуш Блащак заявил о завершении обучения украинских военнослужащих на танках Leopard. Но при этом в Польше уверены, что угрозы, военные, политические, экономические, исходят от нас. Видимо, для этого на неделе польские военнослужащие приступили к строительству укреплений на границе с нашей страной.
Ольга Коршун:
Ну, это еще цветочки по сравнению с вот этой просьбой Киева. По информации Reuters, Украина запросила у США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников. Источники агентства сообщают, что Киев призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот все-таки одобрил поставку боеприпасов.
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