Слежка за военными в Латвии и поставка касок в Польшу – на внешнем контуре Беларуси неспокойно

Недавно Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси ужесточат наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности.

По внешнему контуру все так же неспокойно. Наши соседи усиливают военную составляющую. Так, в Латвии усилят слежку за сотрудниками Минобороны. Для этого создадут Бюро внутренней безопасности. Его специалистов наделят правом, к примеру, осуществлять слежку или прослушивать разговоры. В отдельных случаях могут даже вести расследование уголовных процессов. Такое шпионское ведомство в Латвии решили создать после крупного коррупционного скандала, связанного с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро.

В Польше ждут поставок более 80 тысяч композитных касок. Такой контракт заключило местное оборонное ведомство. А Мариуш Блащак заявил о завершении обучения украинских военнослужащих на танках Leopard. Но при этом в Польше уверены, что угрозы, военные, политические, экономические, исходят от нас. Видимо, для этого на неделе польские военнослужащие приступили к строительству укреплений на границе с нашей страной.