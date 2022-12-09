«Это разочаровывает». Вот как Путин отреагировал на заявление Меркель о минских соглашениях

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть»
Заявление белорусского лидера уже комментируют все мировые агентства. Владимир Путин тоже на саммите высказался по этой теме.
Владимир Путин, президент России:
Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, находилось на стороне Украины, поддерживало Украину, но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса.
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