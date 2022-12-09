«Это разочаровывает». Вот как Путин отреагировал на заявление Меркель о минских соглашениях

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть»

Заявление белорусского лидера уже комментируют все мировые агентства. Владимир Путин тоже на саммите высказался по этой теме.