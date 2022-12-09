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Путин на заседании ЕАЭС: наша интеграционная работа привлекает внимание всё большего числа международных игроков

09 декабря 2022 18:21
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В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин на заседании ЕАЭС: наша интеграционная работа привлекает внимание всё большего числа международных игроков-1

На сегодняшнем саммите напротив нашего президента сидел Владимир Путин. Сразу четыре инициативы Беларуси поддержала и Россия.

Путин на заседании ЕАЭС: наша интеграционная работа привлекает внимание всё большего числа международных игроков-4

Владимир Путин, президент России:
Как вы все не раз подчеркивали, Евразийский экономический союз и в целом наша интеграционная работа привлекает внимание все большего числа международных игроков, заинтересованность в развитии связей с нашим объединением проявляют многие иностранные государства. Я сейчас не буду все повторять, я полностью согласен с предложениями коллег по расширению этой работы, в том числе и с региональными структурами, такими как ШОС и АСЕАН. Россия приветствует активизацию международных деловых связей и контактов Евразийского экономического союза и будет способствовать дальнейшему расширению спектра преференциальных и непреференциальных соглашений с зарубежными партнерами.

Путин на заседании ЕАЭС: наша интеграционная работа привлекает внимание всё большего числа международных игроков-7

Утвержден бюджет на будущий год. Увеличен на 12 % по сравнению с казной этого. В следующем году председательствовать в ЕАЭС будет Россия. Время подошло на ротационной основе и по алфавиту. Высший Евразийский экономический совет уже получил приглашение в следующий раз собраться 24-25 мая в Москве. Там же пройдет и экономический форум. ЕАЭС готов интегрироваться в систему мировой экономики, а не интегрировать под себя экономику, как это стараются сделать оппоненты.

Путин на заседании ЕАЭС: наша интеграционная работа привлекает внимание всё большего числа международных игроков-10

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Не обошлось без замечаний, но повестка саммита согласована, а инициативу Александра Лукашенко несколько раз поддержал Владимир Путин. На саммите ЕАЭС нашего Президента снова атаковал кремлевский пул. Получается, на заседании Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко – хедлайнер (подробности).

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# ЕАЭС # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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