Путин на заседании ЕАЭС: наша интеграционная работа привлекает внимание всё большего числа международных игроков

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодняшнем саммите напротив нашего президента сидел Владимир Путин. Сразу четыре инициативы Беларуси поддержала и Россия.

Владимир Путин, президент России:

Как вы все не раз подчеркивали, Евразийский экономический союз и в целом наша интеграционная работа привлекает внимание все большего числа международных игроков, заинтересованность в развитии связей с нашим объединением проявляют многие иностранные государства. Я сейчас не буду все повторять, я полностью согласен с предложениями коллег по расширению этой работы, в том числе и с региональными структурами, такими как ШОС и АСЕАН. Россия приветствует активизацию международных деловых связей и контактов Евразийского экономического союза и будет способствовать дальнейшему расширению спектра преференциальных и непреференциальных соглашений с зарубежными партнерами.