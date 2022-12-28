«Это такой провал, которого не было за все 30 лет». К чему привели угрозы силовикам и их детям?
Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В 2020 году у вас появились прекрасные паблики, наши с вами фамилии есть. Что там было? Там еще были, кроме самих сотрудников, фамилии их детей, школы, где они учились, их возраст, места проживания.
Григорий Азаренок, СТВ:
И Мотолько, гад, писал: вы знаете, что делать.
Андрей Лазуткин:
Да. И вот эти самые дети, кто-то немножко подрос, кто-то в школьном возрасте, пошли в эти клубы патриотические. Это результат вашей травли. Как вы угрожали семьям сначала. Семья будет себя защищать. Это даже не вопрос Родины, идеологии. Это просто вопрос своей физической безопасности. Если вы угрожали детям смертью, то чего вы хотите? Какая будет реакция? Это провал вашей политики, когда вы поперли на весь силовой блок, а не пытались проводить переговоры, компромиссы. Нет. Они кричали: убивайте ментов. Они видели, что режим не собирается сдавать назад, что надо дожимать. Не будет никакого круглого стола. Они тогда приняли линию, это был сентябрь, что да, мочим, давим, поджигаем, закидываем краской двери, поджигаем подъезды. Все это было в Уручье, например.
Я помню, как они и школы поджигали, потому что им учителя не понравились в Уручье. То есть вы проводили террор против учителей и гораздо больший террор против сотрудников и их семей. Вот результат. Все соединилось вместе. Вот вам образование, части внутренних войск, а вот те самые дети и их родители, которые в ваших черных списках. Поздравляю! Это такой провал, которого не было за все 30 лет.
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