«Это такой провал, которого не было за все 30 лет». К чему привели угрозы силовикам и их детям?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ.

Андрей Лазуткин, политолог:

В 2020 году у вас появились прекрасные паблики, наши с вами фамилии есть. Что там было? Там еще были, кроме самих сотрудников, фамилии их детей, школы, где они учились, их возраст, места проживания. Григорий Азаренок, СТВ:

И Мотолько, гад, писал: вы знаете, что делать.